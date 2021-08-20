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مستشار الرئيس يكشف عن عدم اعتماد بعض الدول للقاحات كورونا (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه جار بحث عدم اعتماد بعض الدول بعض الطعوم المنتجة بواسطة بعض الدول الأخرى، قائلا: "الأمر غير مفسر، والقضية قد يكون لها أبعاد أخرى".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن 1.75% من سكان أفريقيا هم من حصلوا على لقاح كورونا وهى نسبة ضئيلة جدا، لافتا إلى أن مصر تسعى لتنويع مصادر الحصول على لقاح كورونا، فضلا عن اهتمامها بالتصنيع المحلي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أن مصر ستستقبل ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال شهر سبتمبر، منوها بأن جزء من اللقاحات التي ستصل مصر عبارة عن هدايا، معلقا: "مصر دفعت ملايين في هذه الجرعات".

ولفت إلى أن مصر تفاوضت على السعر الذي ستحصل به على لقاح "جونسون أند جونسون"، حيث كان من المقرر أن تحصل على الجرعة الواحدة بـ 10 دولار، وبعد التفاوض حصلت على الجرعة بـ 7.5 دولار، ولهذا زادت مصر من الكمية التي ستحصل عليها من اللقاح لتصل إلى 25 مليون جرعة.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أي نوع من لقاحات كورونا المتوفرة في مصر إلا بعد التأكد من فاعليته وأمانه.

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس للصحة محمد عوض تاج الدين لقاحات كورونا كورونا

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