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بعد طرح أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق".. رامي جمال يتصدر تريند "جوجل"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدر الفنان رامي جمال، مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "كان ممكن نتفق"، من ألبومه الجديد "ولسه".

وحظيت الأغنية على إعجاب عدد كبير من قبل جمهوره، وجاءت التعليقات كالآتي:" رامي جمال عامل عظمة"، "تحفة أوووي"،
"حاجة كدا فوق العظمة"، "عارف الإبداع انت مبدع أكتر منه"، "فظيعة"، وغيرها من التعليقات.

"كنا ممكن نتفق"، هب الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

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