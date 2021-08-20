Advertisements

الحكومة تزف بشرى سارة إلى المصريين المسافرين للخارج.. فيديو

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:07 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي تامر أمين، أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بشأن حصول المسافرين للخارج على لقاح كورونا، حيث تواجه هذه الفئة مشكلة لعدم قدرتهم على السفر للدول التي يعملون بها بسبب نوع اللقاح الذي حصلوا عليه في مصر.

وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إن بعض الدول العربية والأجنبية ليسوا معترفين بلقاح "سينوفاك"، ولهذا يواجه عدد من المصريين العاملين في الخارج أزمة بسبب حصولهم على لقاح "سينوفاك" وهو غير معترف لدى عدد من الدول.

وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة على علم بهذه المشكلة ويدرسون الوضع لاتخاذ القرار المناسب لحماية المصريين المسافرين للخارج، معلقا: "القرار سيصدر خلال الساعات القادمة".

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء لقاح سينوفاك لقااح كورونا المسافرين للخارج

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة مكافحة كورونا توجه مناشدة عاجلة للمواطنين بعد تلقي اللقاح

الصحة: وصول 1.9 مليون جرعة لقاح من "كوفاكس" ومليونى جرعة من سينوفاك فى يونيو

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

قرارات عاجلة من الحكومة بشأن الامتحانات وتوفير لقاحات كورونا

الصحة: جار التعاقد مع شركة أخرى غير "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا في مصر

متحدث الوزراء: تطعيم المصريين بلقاحات كورونا المنتجة في مصر بعد شهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

07:39 ص

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

09:00 ص

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان