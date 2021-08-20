الحكومة تزف بشرى سارة إلى المصريين المسافرين للخارج.. فيديو

كشف الإعلامي تامر أمين، أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بشأن حصول المسافرين للخارج على لقاح كورونا، حيث تواجه هذه الفئة مشكلة لعدم قدرتهم على السفر للدول التي يعملون بها بسبب نوع اللقاح الذي حصلوا عليه في مصر.



وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إن بعض الدول العربية والأجنبية ليسوا معترفين بلقاح "سينوفاك"، ولهذا يواجه عدد من المصريين العاملين في الخارج أزمة بسبب حصولهم على لقاح "سينوفاك" وهو غير معترف لدى عدد من الدول.



وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة على علم بهذه المشكلة ويدرسون الوضع لاتخاذ القرار المناسب لحماية المصريين المسافرين للخارج، معلقا: "القرار سيصدر خلال الساعات القادمة".

