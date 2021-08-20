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اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق المتفرقة في محافظة القاهرة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:17 ص
الفجر الاقتصادي
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تشهد محافظة القاهرة انقطاع للمياه على بعض المناطق المتفرقة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( أرض الجولف – قاعدة ألماظة الجوية – الـ7 عمارات – مجمع الجلاء – ميدان تريومف – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل الجمعة الموافق 20/8/2021، وحتى الساعة الـ6 صباح السبت الموافق 21/8/2021، لمدة 6 ساعات .
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
ومن جانب أخر أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قطع المياه عن المرحلتين الأولي و الثالثة و المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۸/۲۰، وحتى الساعة الـ6 مساء السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/٢١.
وأرجع رئيس جهاز 15 مايو، سبب قطع المياه نظراً لقيام الجهاز بأعمال المرحلة الأولى؛ للصيانة لرافع المشروع الأمريكي، مهيبا بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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