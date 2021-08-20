الطالع الفلكى الجُمعَه 20/8/2021..التَّفَاصِيل الصَّغِيرَة!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النَّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 14 مِسْرِى قبطى ، 20 آب رُومى ، 12 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (يعنى خلاص ؟ صافى يالبن ؟) -إشطة وحياتك.(نادية لطفى من فيلم كيف تسرق مليونير-1968)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





عطارد فى الثور يثلث أورانوس فى الثور -غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ

عطارد فى العذراء يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانوس فى الثور ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة)يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى العاشرة و6 دقائق صباح اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز لقدراتك المنطقيّة والعقليّة مع إتصاله بأورانُوس كوكب التكنولوجيا الفائقة فربُما تولّدت لديك المهارة لتصميم برنامج كمبيوتر شديد التعقيد ، الدخول فى مُسابقات حل الألغاز أو إنهاء الكلمات المتقاطعة بسرعة مُدهشة ، مُباراة شطرنج تقوم فيها بقهر خصمك بصورة إبتكارية غريبة تُدهش الخصم والجمهور ،حل ألغاز أفلام التشويق الذّهنى ومُغامرات شيرلوك هُولمز قبل وصولك لنهايتها ، مُمارسة لعبة عقلية/عطارد فى العذراء لكنها مُمتعة/أورانوس فى الثور تحكمه الزهرة ، هذا الإتصال مفيد لتفهم/ عطارد حقيقة شخص تتعرّف عليه من خلال مُلاحظتك لأشياء شديدة الغرابة فيه/أورانوس كأن تُلاحظ ذوق غريب فى موديل حذائه أو حتى طول أظافره ، ومن خلال هذا الفهم تقوم بأخذ تدابير الحيطة و الحذر لحماية نفسك وغيرك منه ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: قد تلقَ التقدير والإستحسان المطلوب من الحبيب/ة دون أن تكون مُضطراً لفعل الكثير ، هذا يتوقف على نوعية الحبيب.





برج الجوزاء: تعلّمك لغة جديدة أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر بمشيئة الله تَعَالى على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج السّرطان: لاتتصرف ولاتتكلم قبل أن تفكر ، ولاتمنح وعوداً لاتستطيع الوفاء بها تحت ظل حماسة زائدة لتجد من يطالبك بما فوق طاقتك.





برج الأسد: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظرمختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، وهذا ليس سبباً كافياً للزعل.

برج العذراء: قد تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظتك للتفاصيل الصغيرة ، احرص أن تكون كلماتك فى توقيتها المناسب.





برج الميزان: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، لاتخجل من رفض سلعة أو عاطفة فخجلك قد يكلف خسارة لا تتحملها.





برج العقرب: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك ، لا تستهن بمكالمة هاتفية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج القوس: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ.





برج الجدى: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الدّلو: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت، الأصول ماتزعّلشْ.





برج الحوت: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



