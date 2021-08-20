Advertisements

"250 جنيها".. مزايا التبرع بـ بلازما الدم (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين النحاس، مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن الجسم يجدد البلازما التي تبرع بها خلال 48 ساعة، حيث أن التبرع بالبلازما بمثابة عملية تنشيطية للجسم.
وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن البلازما تدخل في صناعة عدد من الأدوية لعدد من الأمراض، لافتة إلى أن مصر كانت تستورد البلازما من الخارج، منوها بأنه يمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين.
وأضافت مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أنه يشترط في المتبرع أن يكون عمره من 18 إلى 60 عاما، ويتم عمل فحص طبي له قبل التبرع للتأكد من قدرته على التبرع بالبلازما، منوهة بأنهم سيتواصلون مع طلاب الجامعة عند بداية العام الدراسي لشرح أهمية التبرع بالبلازما.
ولفتت إلى أن المتبرع بالبلازما يحصل على 250 جنيه عند التبرع بالبلازما مرتين، معلقة: "بنعوضه عن الانتقالات التي تحملها المتبرع ليأتي لمركز التبرع.. هو جاي للمركز مخصوص"، منوهة بأنهم يستهدفون زيادة عدد مراكز التبرع بالبلازما إلى 20 مركز.

أخبار تهمك

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

09:00 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان