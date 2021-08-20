"250 جنيها".. مزايا التبرع بـ بلازما الدم (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين النحاس، مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن الجسم يجدد البلازما التي تبرع بها خلال 48 ساعة، حيث أن التبرع بالبلازما بمثابة عملية تنشيطية للجسم.

وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن البلازما تدخل في صناعة عدد من الأدوية لعدد من الأمراض، لافتة إلى أن مصر كانت تستورد البلازما من الخارج، منوها بأنه يمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين.

وأضافت مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أنه يشترط في المتبرع أن يكون عمره من 18 إلى 60 عاما، ويتم عمل فحص طبي له قبل التبرع للتأكد من قدرته على التبرع بالبلازما، منوهة بأنهم سيتواصلون مع طلاب الجامعة عند بداية العام الدراسي لشرح أهمية التبرع بالبلازما.

ولفتت إلى أن المتبرع بالبلازما يحصل على 250 جنيه عند التبرع بالبلازما مرتين، معلقة: "بنعوضه عن الانتقالات التي تحملها المتبرع ليأتي لمركز التبرع.. هو جاي للمركز مخصوص"، منوهة بأنهم يستهدفون زيادة عدد مراكز التبرع بالبلازما إلى 20 مركز.

