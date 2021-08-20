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التجارة تحذر من مواقع وهمية تزعم الترخيص للتداول الرقمي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت وزارة التجارة السعودية من مواقع وهمية تنشر أخباراً كاذبة ومضللة وتعرض لقطات تلفزيونية زائفة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور وتدعو للاستثمارفيه.


وأكدت الوزارة، يوم الخميس، أن عرض وتسويق هذه الأخبار جريمة يعاقب عليهاالنظام، وفقاً لتغريدة على حساب عبدالرحمن الحسين، المتحـدث باسـم وزارة التجارة، على "تويتر".
 
وأشارت، إلى أنها تعمل مع الجهات المختصةعلى تتبع هذه المواقع وملاحقة المضللين واتخاذ اللازم حيالهم

الكلمات المفتاحية

السعوديه التجاره

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