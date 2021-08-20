تعرف على موعد التقديم على الكلية البحرية 2021 والشروط والاوراق المطلوبة ولينك رابط التسجيل الالكتروني

يحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم العديد من الخدمات التي تفيد الجمهور حيث نقدم لكم كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بشأن التقديم على الكلية البحرية 2021، بالإضافة إلى رابط التسجيل الالكتروني وشروط القبول.





موعد التقديم على الكلية البحرية 2021

قامت القوات المسلحة، بتحديد موعد التقديم على الكلية البحرية 2021، وبدء سحب الملفات من مكتب الكلية البحرية الرئيسي بمنطقة بمصر الجديدة فقط لا غير، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/7/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021.





التقديم على الكلية البحرية 2021 (رابط التسجيل الالكتروني)

ونستعرض لكم متابعينا الكرام، رابط التسجيل الالكتروني من أجل التقديم على الكلية البحرية 2021 من خلال موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





شروط التقديم على الكلية البحرية 2021



- يجب أن يكون مصري الجنسية من والدين وجدين مصريين.





- يجب أن يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبتين (العلمية أو الأدبية)، والثانوية الازهرية وما يعادلها.





- يجب أن يكون اللغة الأجنبية الأولى التي درسها هي "الإنجليزية".





- يجب أن يكون مجموعه الكلي 70% أو أكثر وليس أقل، ومجموعه في مادتي الرياضيات والفيزياء لا يقل عن 70%، وتحسب ضمن درجات الطالب الدرجات التي يحصل عليها في اختبار المستوي الرفيع والتفوق الرياضي، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المحددة.





- يجب ألا يكون عدى على حصول الطالب على الشهادة أكثر من سنة.





- يجب ألا يزيد عمره في التاريخ المحدد لبدء الدراسة عن 20 عامًا.





- مدة الدراسة بالكلية البحرية 4 سنوات مقسمة علي 8 فصول دراسية.





- يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف.





- يجب أن يكون حسن السير والسلوك.





- يجب أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج.





- يجب ألا يكون قد سبق فصله أو استقالته من أي معهد عسكرى لأى سبب كان.





- يجب أن يجتاز بنجاح امتحانات اللياقة البدنية وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس مديرى الكليات العسكرية(ويجيز اختبارالسباحة 50 م).





- يجب أن يكون مستكملاَ لشروط اللياقة الطبية ويتولى المجلس الطبى العسكرى المختص من هذه الشروط.





- يجب أن يؤدى بنجاح اختبارات الثقة، وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس مديرى الكليات العسكرية.





- يجب الا يجوز إعادة الكشف في ذات الدفعة على الطالب الذي يرسب فيه.



