Advertisements

تعرف على موعد التقديم على الكلية البحرية 2021 والشروط والاوراق المطلوبة ولينك رابط التسجيل الالكتروني

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 10:56 ص
الكلية البحرية 2021
الكلية البحرية 2021
Advertisements
يحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم العديد من الخدمات التي تفيد الجمهور حيث نقدم لكم كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بشأن التقديم على الكلية البحرية 2021، بالإضافة إلى رابط التسجيل الالكتروني وشروط القبول.

موعد التقديم على الكلية البحرية 2021
قامت القوات المسلحة، بتحديد موعد التقديم على الكلية البحرية 2021، وبدء سحب الملفات من مكتب الكلية البحرية الرئيسي بمنطقة بمصر الجديدة فقط لا غير، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/7/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021.

التقديم على الكلية البحرية 2021 (رابط التسجيل الالكتروني)
ونستعرض لكم متابعينا الكرام، رابط التسجيل الالكتروني من أجل التقديم على الكلية البحرية 2021 من خلال موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

شروط التقديم على الكلية البحرية 2021

- يجب أن يكون مصري الجنسية من والدين وجدين مصريين.

- يجب أن يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبتين (العلمية أو الأدبية)، والثانوية الازهرية وما يعادلها.

- يجب أن يكون اللغة الأجنبية الأولى التي درسها هي "الإنجليزية".

- يجب أن يكون مجموعه الكلي 70% أو أكثر وليس أقل، ومجموعه في مادتي الرياضيات والفيزياء لا يقل عن 70%، وتحسب ضمن درجات الطالب الدرجات التي يحصل عليها في اختبار المستوي الرفيع والتفوق الرياضي، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المحددة.

- يجب ألا يكون عدى على حصول الطالب على الشهادة أكثر من سنة.

- يجب ألا يزيد عمره في التاريخ المحدد لبدء الدراسة عن 20 عامًا.

- مدة الدراسة بالكلية البحرية 4 سنوات مقسمة علي 8 فصول دراسية.

- يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف.

- يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

- يجب أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج.

- يجب ألا يكون قد سبق فصله أو استقالته من أي معهد عسكرى لأى سبب كان.

- يجب أن يجتاز بنجاح امتحانات اللياقة البدنية وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس مديرى الكليات العسكرية(ويجيز اختبارالسباحة 50 م).

- يجب أن يكون مستكملاَ لشروط اللياقة الطبية ويتولى المجلس الطبى العسكرى المختص من هذه الشروط.

- يجب أن يؤدى بنجاح اختبارات الثقة، وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس مديرى الكليات العسكرية.

- يجب الا يجوز إعادة الكشف في ذات الدفعة على الطالب الذي يرسب فيه.

الكلمات المفتاحية

موعد التقديم على الكلية البحرية 2021 شروط التقديم على الكلية البحرية 2021 الكلية البحرية 2021 التقديم على الكلية البحرية 2021

أخبار تهمك

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الكليات العسكرية" حلم طلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط التقديم والاختبارات الشخصية

تعرف على شروط التقديم في الكليات العسكرية المصرية

تعرف على السن والتخصصات المؤهلة للقبول بالكليات الحربية والبحرية

التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكليتين الحربية والبحرية (اعرف الشروط)

بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة.. تعرف على شروط الالتحاق بالكليات الحربية

أبرزها "اجتياز الاختبارات النفسية".. ما هي شروط الالتحاق بالكلية البحرية؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

09:00 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان