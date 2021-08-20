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إسماعيل صبري يتولى رئاسة الحكومة الماليزية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام ومشرعون بأن نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق إسماعيل صبري قد تولى منصب رئيس الوزراء الماليزي.

فيما أفادت بأنه  بصدد تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن حصل على أغلبية برلمانية من الائتلاف ذاته الذي انهار هذا الأسبوع.

واستقال محيي الدين ياسين من رئاسة الوزراء يوم الاثنين الماضي بعد أن أقر بأنه خسر تأييد تحالفه، ليطوي صفحة حكمه الذي استمر 17 شهراً، ويلقي البلاد في مزيد من الفوضى السياسية في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا، والركود الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية

ماليزيا اسماعيل صبري

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