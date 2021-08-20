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الزراعة: نفس اللي بنصدره للخارج هو الموجود في السوق (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر تصدر نحو 5.5 مليون طن من الخضروات والفواكة للخارج، مضيفا: "نفس اللي بنصدره للخارج هو الموجود في السوق المصري.. ولا تمييز".
وأشار "فهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قطاع الزراعة صمد أمام تداعيات جائحة كورونا، موضحا أن النباتات تحتاج لإضافات مستمرة لعدد من المواد، معقبا: "فارس الإنتاج الزراعي هو عنصر البوتاسيوم".
وأوضح أن وزارة الزراعة قررت إضافة عنصر البوتاسيوم لزراعات الخضر والفواكه، حيث يعد أحد أنواع الأسمدة هو أهم مصدر للبوتاسيوم، ويحتاجه النبات في مرحلة مهمة جدا وهو مرحلة الإنتاج، واكتمال عمليات الإخصاب، وتحجيم الثمار بدون تشوهات.
وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن أسعار البوتاسيوم ليست مرتفعة، ولا يجب المبالغة في إضافته لزراعات الخضر والفواكه.

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