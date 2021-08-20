مناظرة النيابة لجثة طالبة انتحرت من الطابق الخامس بالشروق

كشفت معاينة النيابة العامة لجثة طالبة أقدمت على الانتحار بالقاء نفسها من الطابق الخامس، أنها فى العقد الثانى من العمر وبها عدة كسور ونزيف داخلى ونزيف بالأنف والجثة ملقاه أسفل منزلها بأحد شوارع مدينة الشروق.



وكشفت التحقيقات أنها طالبة جامعية بكلية الحقوق وتدعى أسماء.ع، وتبلغ من العمر 20 سنة، وكلفت بسرعات تحريات المباحث حول الحادث.



تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالى بسقوط فتاة من مكان عالي بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط ا ع، 20 سنة، مصابة بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، وجار سؤال أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.