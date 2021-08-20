وزير البترول يتابع سير العمل فى توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة ميدتاب بالأسكندرية

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية فى محافظة الأسكندرية لمتابعة سير العمل فى عددٍ من المشروعات البترولية ، حيث تفقد الملا سير العمل بمحطة تداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة التابعة لشركة ميدتاب ، كما شملت الجولة تفقد مصفاة تكرير ميدور لمتابعة تقدم العمل فى التوسعات الجارية حالياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.

وخلال تفقده محطة ميدتاب لتداول المنتجات البترولية أكد الملا أن قطاع البترول يعمل باستمرار على دعم قدرات البنية الأساسية فى مجال استقبال وتداول ونقل البترول ، مضيفاً أنه بالتوازى مع إنشاء المشروعات الجديدة فإنه يجرى دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية فى التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

واستمع الملا إلى شرح من المهندس أيمن رشدى رئيس شركة ميدتاب حول موقف التشغيل الحالى لمحطة تداول المنتجات البترولية حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى ٤٠ ألف طن وتستقبل ناقلات محملة بما يتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠ ألف طن وتضم ٧ خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود الطائرات والستيرين ، ويتم من خلالها استقبال ناقلات السولار المستورد كما يتم كذلك تصدير فائض احتياجات السوق المحلى من بعض المنتجات البترولية من إنتاج مصفاة تكرير ميدور.

و خلال زيارته لمصفاة تكرير ميدور قام الملا بجولة ميدانية فى مشروع إنشاء التوسعات الجديدة للمصفاة للوقوف على تقدم تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط ، ووجه الملا بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ للانتهاء من مراحل المشروع البالغ إجمالى تكلفته الاستثمارية حوالى ٤ر٢ مليار دولار فى موعدها المخطط ، حيث من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالى ، مؤكداً أهمية المشروع الذى يؤدى لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة ٦٠ ٪ لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقا لأعلى المواصفات العالمية ، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق كافة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على العاملين وضماناً لاستدامة الأعمال بما يحقق الأهداف المطلوبة فى التوقيتات المحددة وفق خططها الموضوعة وبرامجها الزمنية.

و تفقد الملا كذلك غرفة التحكم الرئيسية بمصفاة تكرير ميدور لمتابعة سير العمل والموقف التشغيلى حيث استمع إلى شرح من الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور حول الموقف التشغيلى للوحدات الإنتاجية الحالية وحجم الأعمال التى تم إنجازها فى إطار مشروع التوسعات الجديدة تمهيداً للانتهاء من أولى مراحله.



