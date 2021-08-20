مصروفات الجامعات الخاصة 2021 بعد إعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

يبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الخاصة 2021، وذلك بعد إعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، لذلك نقدم لكم فيما يلي مصروفات كليات الجامعات الخاصة 2021.





مصروفات الجامعات الخاصة 2021

مصروفات جامعة النهضة 2021





- كلية الطب 185 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 58 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب 37 ألفاً و950 جنيهًا.

- كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها.

- كلية التسويق وإدارة الأعمال "عربي" 23 ألفا و900 جنيه.

- كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها.

- كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.





مصروفات جامعة الجيزة الجديدة 2021





كلية الطب البشري 178 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 186 ألف جنيه

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه

كلية الهندسة 135 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 125 ألف جنيه

كلية الاقتصاد 125 ألف جنيه





ومصروفات جامعة النيل 2021





مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 66,1960 للفئة- A– الحاصلين على مجموع 95%، و74,464 جنيه، للفئة- B– للحاصلين على مجموع 90%، و 82,738 للفئة-C– بمجموع أقل من 90%.





كلية إدارة الأعمال 49,808 للفئة- A– بمجموع 90%، و56,034 للفئة B بمجموع 80٪، و 62,260 للفئة C للحاصلين علي مجموع أقل من 80%. .





ومصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 2021





54,384 للفئة- A– بمجموع 90%، و61,182 للفئة –B – للحاصلين على مجموع 90%، و67,980 جنيه للفئةC بمجموع أقل من 80%، وبلغت مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية 48,400 جنيه للفئة A بمجموع 90%، و54,450 جنيه للفئةC بمجموع 80%، و60,500 جنيه للفئة C بمجموع أقل من 80%.





مصروفات الجامعة البريطانية 2021





كلية الهندسة 136 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 120 ألف جنيه

كلية اقتصاد وعلوم سياسية 120 ألف جنيه

كلية التمريض 40 ألف جنيه

كلية الحاسب الآلي نظم معلومات 108 آلاف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 185 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية 120 ألف جنيه

كلية تصنيع الدواء 110 آلاف جنيه

كلية الحقوق 86 ألفا و400 جنيه





مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021





كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه

95 ألفا لتخصص الصيدلة الإكلينيكية.

كلية العلاج الطبيعي70 ألف جنيه

كلية العلوم التطبيقية 40 ألف جنيه

كلية الهندسة 60 ألف جنيه

كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه

كلية الإعلام وفنون الاتصال 17 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والإدارة 35 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة 30 ألفا للغة الانجليزية و25 ألفا بباقي الأقسام.

كلية التربية أقسام (رياض الاطفال، وتربية خاصة، وعلم نفس) 20 ألف جنيه وأقسام (إنجليزي، وحاسب الي، و عربي، وألماني) 25 ألفا

كلية التمريض 25 ألف جنيه

كلية السياحة وإدارة الفنادق 20 ألف جنيه





مصروفات جامعة هليوبوليس 2021





كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 53 ألفا و500 جنيه

كلية العلاج الطبيعي90 ألف جنيه

كلية الزراعة الحيوية 42 ألفا و800 جنيه





مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021





- كلية طب الفم والأسنان 105 آلاف جنيه للطالب المصري (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب).

- كلية الصيدلة 82 ألف جنيه للطالب المصري (8000 دولار للوافدين).

- كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه (8000 دولار للوافدين).

- كلية الهندسة 55 ألف جنيه (5300 دولار للوافدين).

- كلية التصميم والفنون الإبداعية 55 ألف جنيه للطالب المصري (6000 دولار للوافدين).

- كلية علوم الحاسبات والمعلومات 48 ألف جنيه (4200 دولار للوافدين).

- كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 45 ألف جنيه للطالب المصري (4000 دولار للوافدين).

- كلية الإعلام عربي 40 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه للطالب المصري (4000 دولار للوافدين).

- كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه للطالب المصري (3800 دولار للوافدين).









مصروفات جامعة مصر الدولية 2021





كلية الألسن 66 ألفا و500 جنيه

كلية إدارة الأعمال 92 ألف جنيه

كلية الصيدلة 102 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 152 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب الآلي 72 ألفا و200 جنيه

كلية الإعلام 92 ألف جنيه





ومصروفات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 2021





كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه

كلية الصيدلة PharmD 80 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية 85 ألف جنيه

كلية الهندسة 46 ألف جنيه

كلية الإدارة 42 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي 36 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 90 ألف جنيه





مصروفات جامعة المستقبل 2021





كلية طب الفم والأسنان 137 ألف جنيه

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 106 آلاف جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا 65 ألف جنيه

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 57 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52 ألف جنيه

كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف جنيه





مصروفات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2021





كلية الطب البشري 189 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه

كلية الصيدلة pharm D 105 ألاف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية 112 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه

كلية الهندسة 55 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 40 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 48 ألف جنيه





مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021





كلية الطب البشرى 120 ألف جنيه

كلية طب وجراحة والفم والأسنان 94 ألف جنيه

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 72 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه

كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه

كلية العلوم التطبيقية 36 ألف جنيه

كلية التربية 16 ألف جنيه

كلية الآثار والارشاد السياحي 18 ألف جنيه

كلية الادارة والاقتصاد شعبة عربي 30 ألف جنيه

شعبة انجليزي 30 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة 24 ألف جنيه

كلية الإعلام شعبة عربي 32 ألف جنيه، شعبة انجليزي 32 ألف جنيه





مصروفات جامعة بدر 2021





كلية الطب البشري 210 آلاف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 85 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه

كلية صيدلة تصنيع الدواء 92 ألف جنيه

كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه

كلية العلوم الصحية والتطبيقية 65 ألف جنيه

كلية التمريض 40 ألف جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا 70 ألف جنيه

كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه

كلية العلوم السياسية 65 ألف جنيه

كلية الأعمال والاقتصاد 60 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه





ومصروفات جامعة حورس 2021





كلية الطب البشري 180 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 150 ألف جنيه

صيدلة فارما دي 101 ألف و250 جنيها

صيدلة كلينكال 108آلاف و752 جنيها

كلية العلاج الطبيعي 93 ألفا و750 جنيها

كلية الهندسة 56 ألفا و259 جنيها

كلية إدارة الأعمال شعبة عربي 18 ألفا و750 جنيها، وشعبة انجليزي 37 ألفا و500 جنيه.



