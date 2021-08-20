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مصروفات الجامعات الخاصة 2021 بعد إعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:08 ص
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يبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الخاصة 2021، وذلك بعد إعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، لذلك نقدم لكم فيما يلي مصروفات كليات الجامعات الخاصة 2021.
مصروفات الجامعات الخاصة 2021
مصروفات جامعة النهضة 2021
- كلية الطب 185 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.
- كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 58 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 37 ألفاً و950 جنيهًا.
- كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها.
- كلية التسويق وإدارة الأعمال "عربي" 23 ألفا و900 جنيه.
- كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها.
- كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الجيزة الجديدة 2021
كلية الطب البشري 178 ألف جنيه
كلية طب الفم والأسنان 186 ألف جنيه
كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه
كلية الهندسة 135 ألف جنيه
كلية إدارة الأعمال 125 ألف جنيه
كلية الاقتصاد 125 ألف جنيه
ومصروفات جامعة النيل 2021
مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 66,1960 للفئة- A– الحاصلين على مجموع 95%، و74,464 جنيه، للفئة- B– للحاصلين على مجموع 90%، و 82,738 للفئة-C– بمجموع أقل من 90%.
كلية إدارة الأعمال 49,808 للفئة- A– بمجموع 90%، و56,034 للفئة B بمجموع 80٪، و 62,260 للفئة C للحاصلين علي مجموع أقل من 80%. .
ومصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 2021
54,384 للفئة- A– بمجموع 90%، و61,182 للفئة –B – للحاصلين على مجموع 90%، و67,980 جنيه للفئةC بمجموع أقل من 80%، وبلغت مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية 48,400 جنيه للفئة A بمجموع 90%، و54,450 جنيه للفئةC بمجموع 80%، و60,500 جنيه للفئة C بمجموع أقل من 80%.
مصروفات الجامعة البريطانية 2021
كلية الهندسة 136 ألف جنيه
كلية إدارة الأعمال 120 ألف جنيه
كلية اقتصاد وعلوم سياسية 120 ألف جنيه
كلية التمريض 40 ألف جنيه
كلية الحاسب الآلي نظم معلومات 108 آلاف جنيه
كلية طب الفم والأسنان 185 ألف جنيه
كلية الصيدلة الإكلينيكية 120 ألف جنيه
كلية تصنيع الدواء 110 آلاف جنيه
كلية الحقوق 86 ألفا و400 جنيه
مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021
كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه
كلية الصيدلة 85 ألف جنيه
95 ألفا لتخصص الصيدلة الإكلينيكية.
كلية العلاج الطبيعي70 ألف جنيه
كلية العلوم التطبيقية 40 ألف جنيه
كلية الهندسة 60 ألف جنيه
كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه
كلية الإعلام وفنون الاتصال 17 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والإدارة 35 ألف جنيه
كلية اللغات والترجمة 30 ألفا للغة الانجليزية و25 ألفا بباقي الأقسام.
كلية التربية أقسام (رياض الاطفال، وتربية خاصة، وعلم نفس) 20 ألف جنيه وأقسام (إنجليزي، وحاسب الي، و عربي، وألماني) 25 ألفا
كلية التمريض 25 ألف جنيه
كلية السياحة وإدارة الفنادق 20 ألف جنيه
مصروفات جامعة هليوبوليس 2021
كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 53 ألفا و500 جنيه
كلية العلاج الطبيعي90 ألف جنيه
كلية الزراعة الحيوية 42 ألفا و800 جنيه
مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021
- كلية طب الفم والأسنان 105 آلاف جنيه للطالب المصري (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب).
- كلية الصيدلة 82 ألف جنيه للطالب المصري (8000 دولار للوافدين).
- كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه (8000 دولار للوافدين).
- كلية الهندسة 55 ألف جنيه (5300 دولار للوافدين).
- كلية التصميم والفنون الإبداعية 55 ألف جنيه للطالب المصري (6000 دولار للوافدين).
- كلية علوم الحاسبات والمعلومات 48 ألف جنيه (4200 دولار للوافدين).
- كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 45 ألف جنيه للطالب المصري (4000 دولار للوافدين).
- كلية الإعلام عربي 40 ألف جنيه.
- كلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه للطالب المصري (4000 دولار للوافدين).
- كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه للطالب المصري (3800 دولار للوافدين).
مصروفات جامعة مصر الدولية 2021
كلية الألسن 66 ألفا و500 جنيه
كلية إدارة الأعمال 92 ألف جنيه
كلية الصيدلة 102 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 152 ألف جنيه
كلية علوم الحاسب الآلي 72 ألفا و200 جنيه
كلية الإعلام 92 ألف جنيه
ومصروفات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 2021
كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه
كلية الصيدلة PharmD 80 ألف جنيه
الصيدلة الإكلينيكية 85 ألف جنيه
كلية الهندسة 46 ألف جنيه
كلية الإدارة 42 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي 36 ألف جنيه
كلية طب الفم والأسنان 90 ألف جنيه
مصروفات جامعة المستقبل 2021
كلية طب الفم والأسنان 137 ألف جنيه
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 106 آلاف جنيه
كلية الهندسة والتكنولوجيا 65 ألف جنيه
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 57 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52 ألف جنيه
كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف جنيه
مصروفات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2021
كلية الطب البشري 189 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه
كلية الصيدلة pharm D 105 ألاف جنيه
كلية الصيدلة الإكلينيكية 112 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه
كلية الهندسة 55 ألف جنيه
كلية إدارة الأعمال 40 ألف جنيه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 48 ألف جنيه
مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021
كلية الطب البشرى 120 ألف جنيه
كلية طب وجراحة والفم والأسنان 94 ألف جنيه
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 72 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه
كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه
كلية العلوم التطبيقية 36 ألف جنيه
كلية التربية 16 ألف جنيه
كلية الآثار والارشاد السياحي 18 ألف جنيه
كلية الادارة والاقتصاد شعبة عربي 30 ألف جنيه
شعبة انجليزي 30 ألف جنيه
كلية اللغات والترجمة 24 ألف جنيه
كلية الإعلام شعبة عربي 32 ألف جنيه، شعبة انجليزي 32 ألف جنيه
مصروفات جامعة بدر 2021
كلية الطب البشري 210 آلاف جنيه
كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي 85 ألف جنيه
كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه
كلية صيدلة تصنيع الدواء 92 ألف جنيه
كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه
كلية العلوم الصحية والتطبيقية 65 ألف جنيه
كلية التمريض 40 ألف جنيه
كلية الهندسة والتكنولوجيا 70 ألف جنيه
كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه
كلية العلوم السياسية 65 ألف جنيه
كلية الأعمال والاقتصاد 60 ألف جنيه
كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه
ومصروفات جامعة حورس 2021
كلية الطب البشري 180 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 150 ألف جنيه
صيدلة فارما دي 101 ألف و250 جنيها
صيدلة كلينكال 108آلاف و752 جنيها
كلية العلاج الطبيعي 93 ألفا و750 جنيها
كلية الهندسة 56 ألفا و259 جنيها
كلية إدارة الأعمال شعبة عربي 18 ألفا و750 جنيها، وشعبة انجليزي 37 ألفا و500 جنيه.
مصروفات الجامعات الخاصة 2021 بعد إعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى
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