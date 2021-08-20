Advertisements

قوائم اغتيال.. وثيقة سرية تكشف تربص طالبان

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


رغم التطمينات والتصريحات العلنية لمسؤولي "طالبان" التي سيطرت على معظم البلاد، بعد أن دخلت العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضي، يبدو أن الحركة وضعت قوائم سوداء لاعتقال وتصفية من تعاون مع القوات الغربية في البلاد خلال العشرين سنة الماضية.

فقد كشفت وثيقة سرية للأمم المتحدة بأن "طالبان" كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأميركية والأطلسية رغم وعودها بعدم الانتقام من معارضيها.

وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن طالبان وضعت "قوائم ذات أولوية" للأفراد الذين تريد توقيفهم، مشيرة إلى أن الأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات.

شبكة مخبرين
كما أوضح التقرير أن الحركة نفذت "زيارات هادفة لمنازل" الذين تريد توقيفهم ولمنازل أفراد عائلاتهم.

كذلك كشف أن "طالبان" تدقق في هويات الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابل، وقد أقامت نقاط تفتيش في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة وجلال آباد.

إلى ذلك، بدأت طالبان بحسب ما كشفه التقرير السري بتجنيد مخبرين جدد، على وجه السرعة، للعمل لحساب نظامها، كما بدأت توسع قائمة أهدافها من خلال الاتصال بالمساجد والصراف.

يشار إلى أن هذا التقرير أعده "المركز النرويجي للتحليلات العالمية"؛ وهو منظمة ترفع تقارير استخبارات إلى وكالات الأمم المتحدة.

وفي السياق، قال مدير المجموعة كريستيان نيلمان، لفرانس برس: "يستهدفون عائلات الذين يرفضون تسليم أنفسهم، ويلاحقونها ويعاقبونها". وتابع: "نتوقع أن يتعرض الأفراد الذين تعاملوا مع القوات الأميركية و(الأطلسية) وحلفائها، وكذلك أفراد عائلاتهم، للتعذيب والإعدام".

إلى ذلك، رأى أن الوضع الحالي في أفغانستان سيشكل خطراً أكبر على أجهزة الاستخبارات الغربية وشبكاتها ووسائلها وقدرتها على التصدي لطالبان وتنظيم داعش، والتهديدات الإرهابية الأخرى في آن خلال المستقبل.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب جيسون كرو، الذي يقود الجهود في الكونغرس لتسريع إجلاء الأفغان المرتبطين بالولايات المتحدة، أن طالبان تستخدم ملفات من وكالة المخابرات الأفغانية للتعرف على الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة. وقال "إنهم يكثفون بشكل ممنهج جهودهم للقبض على هؤلاء الأشخاص. لقد تلقيت من أناس صورا لطالبان خارج مجمعاتهم السكنية يبحثون عنهم".

يذكر أنه منذ يوم الأحد الماضي، تدفق آلاف الأفغان إلى مطار كابل، ساعين للالتحاق بطائرات الإجلاء الغربية، خوفا من انتهاكات طالبان التي سيطرت على مجمل البلاد.

الكلمات المفتاحية

مطار كابل قوائم اغتيال طالبان

أخبار تهمك

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أفغانستان: مقتل العشرات من "الوحدة الحمراء" التابعة لطالبان

مقتل مسئول الاستخبارات فى حكومة الظل التابعة لطالبان بجنوب أفغانستان

هجوم لطالبان يخلف 7 قتلى من الشرطة الأفغانية

القوات الأفغانية تدمر مجمعا رئيسيا لطالبان وسط البلاد

مقتل 15 من طالبان خلال عمليات عسكرية

ترامب: سنبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

09:00 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان