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تنسيق الجامعات 2021.. انطلاق المرحلة الأولى غدا وبدء تسجيل الرغبات

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة التعليم العالي، أن غدا السبت، تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول 2021، حيث تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021 وذلك وفقا للحد الأدنى.

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

كما يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

الكلمات المفتاحية

تنسيق 2021 الثانويه العامة

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