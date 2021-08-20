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فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والأدعية المستجابة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من أهم الأعمال الصالحة والمحببة إلى الله سبحانه وتعالى، بجابن الاستغفار والأدعية، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

جاءت أحاديث كثيرة عن فضل قراءة سورة الكهف، خصوصا يوم الجمعة، خيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين } - صحيح الجامع.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف . عصم من الدجال رواه مسلم

عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضًا.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض

عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين أخرجه الحاكم ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

موعد قراءة سورة الكهف والدعاء يوم الجمعة

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق جمعة، أن بعض الفقهاء قد أكدوا بأن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هو ما بين صباح يوم الجمعة وحتى غروب شمس هذا اليوم، وفي روايات أخرى ولكنها ضعيفة، فإنه من الممكن أن تقرأ طيلة يوم الجمعة حتي في الليل، مشددًا على كون يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى ويجب على المسلم أن يستغل هذا اليوم في الدعاء والعبادة والمداومة عليهما على مدار اليوم بأكلمه.

ادعية مستجابة يوم الجمعة

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم.

لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع.

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