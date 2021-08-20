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البرلمان عن الإيجار القديم: "القضية استوت.. ولابد من مناقشتها" (فيديو)
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:30 ص
هدى عبدالرازق
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه آن الآوان للتصدي لقضية الإيجار القديم، موضحا أن يجب مراعاة حقوق الملاك.
وأشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن التدرج الزمني في تحريك سعر الوحدة السكنية حتى يصل الأمر إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يعتبر عنوان كبير يجب العمل عليه.
وأضاف أن النقاش في ملف الإيجار القديم يتحول إلى عراك وهو أمر خطير، معلقا: "يجب أن يتسع صدرنا عند مناقشة هذه القضية.. القضية دي استوت، وفي أفكار تم تقديمها سواء من المالك أو المستأجر"، مشددا على أهمية مناقشة هذه الأفكار عبر وسائل الإعلام.
وأكد أن الوحدات السكنية بمختلف أنواعها أصبحت متوفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن توريث العقار للأحفاد من تشوهات هذا الملف وظلم بين لأصحاب العقار.
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