Advertisements

القوى العاملة: تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا السعودية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:30 ص
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية المصرية بالرياض السعودية، عن الحصول علي المستحقات المالية لـ 18 مواطنًا مصريًا من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات والمتواجدين حاليًا بمصر، حيث بلغ إجمالي المستحقات 283 ألفا و500 ريال سعودى، أى ما يعادل مليونا و180 ألفا و34 جنيها مصريا تقريبا.

وقال الملحق العمالي كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزارة، إن المكتب نجح بعد التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات في الحصول على مستحقات الـ18 عاملا من العاملين السابقين بالمؤسسة والمتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطنين مبلغ 283500 ريال بما يعادل مليونا ومائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيه مصري.

وأشار الملحق العمالي بالرياض إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى المكتب، وجارٍ التنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية العامة بالرياض لإيصال الشيكات للمواطنين عن طريق وزارة الخارجية بالقاهرة.

الكلمات المفتاحية

مستحقات 18 عاملا القوى العاملة السعودية

أخبار تهمك

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

23 مصريا يحصلون على 1.4 مليون جنيه مستحقاتهم المتأخرة بالسعودية‎

القوى العاملة: تحصل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات عاملين بالأردن

القوى العاملة: تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية

سعفان: 14 ألف جنيه تعويض لورثة متوفٍ في حادث بالسعودية

القوى العاملة: مصريان يحصلان على  774 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

09:00 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان