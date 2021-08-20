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محافظ أسوان: بدء تطعيم العاملين بالديوان العام بلقاحات كورونا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه تم البدء في تطعيم العاملين بمبنى ديوان عام المحافظة بلقاح كورونا وذلك ضمن 21 فرقة متحركة تابعة لمديرية الصحة للعمل على خفض نسب الإصابة والوفيات بهذا الفيروس.


وأكد أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا للآليات التى تم مناقشتها أثناء الإجتماع الذى عقد أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمحافظين مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات الهادفة لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا، والعمل على نشر الوعى المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين، وخاصة أنه فى حالة غياب أو إمتناع أى موظف أو عامل عن تلقى اللقاح فى اليوم المحدد داخل مقر عمله سيتم منعه من الدخول وإعتباره منقطعًا عن العمل، مع تحمله قيمة جرعة التطعيم.


والجدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية قد أعطى توجيهاته لإنتشار الفرق المتحركة داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية، فضلًا عن الحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية وهو الذى يتوازى مع فتح 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز، وأيضًا 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات.

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