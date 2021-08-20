جدول مباريات اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، بينما يلعب التعاون والهلال في الدوري السعودي، في الوقت الذي يشتعل فيه الصراع بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري في حرب الأمتار الأخيرة.





في ما يلي أبرز المبارايات اليوم الجمعة:





دوري أدنوك للمحترفين:





19:15 خورفكان +العين

19:15 الجزيرة + الظفرة

21:30 بني ياس + الوصل

21:30 الشارقة+ اتحاد كلباء

الدوري الإسباني





23:00 ريال بيتيس + قاديش





الدوري الألماني:





22:30 لايبزيغ+ شتوتغارت





الدوري الفرنسي:





23:00 ستاد بريست 29+ باريس سان جيرمان





الدوري البرتغالي:





22:00 أروكا+ فاماليكاو





دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:





20:05 الباطن + أبها تفاصيل

20:10 ضمك + الطائي

21:50 التعاون +الهلال

الدوري المصري:





21:00 الإسماعيلي+ وادي دجلة





23:00 الأهلي + المصري البورسعيدي





23:00 سيراميكا كليوباترا + الزمالك





23:00 إنبي + طلائع الجيش





الدوري الأردني:





19:00 سحاب+ شباب الأردن

21:30 البقعة+معان