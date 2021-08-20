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خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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أصبحت صفقة انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي ألتاي سبورت التركي، مهددة بالفشل.

ويأتي ذلك، بسبب رفض الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى ناديه الجديد، رغم الاعلان عن إتمام الصفقة بصورة رسمية.

وجاء رفض الجبلاية، بسبب رفع اسم اللاعب من قائمة الأهلي وارتباطه بنادي سيراميكا كليوباترا، وبالتالي لا يحق المارد الأحمر في التفاوض من أجله.

وأكد مسؤولو الجبلاية، على ضرورة عودة اللاعب إلى ناديه الأصلي عقب نهاية الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا، وبعدها يمكن أن يتفاوض باسمه.

وكان نادي ألتاي سبورت التركي، أعلن عن التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار، ووجود بند يتيح أحقية الشراء مقابل 2.5 مليون دولار ونسبة 15% إعادة بيع.

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