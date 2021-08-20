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تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفل النجم تامر حسنى بعيد ميلاده على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ، خلال الحفل الجماهيرى الكبير الذى يحييه نجم الجيل ، على انغام اغنيه " كل سنة و انت طيب " و سط تفاهل كبير من الجمهور . 


و يذكر ان قناة المحور ووكيلها الاعلانى شركة MwM تعاقدت على تسجيل و إذاعة اضخم حفل غنائى لنجم الجيل تامر حسنى على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ، عبر شاشة المحور ، كما ستقوم القناة بتصوير و انتاج الحفل تليفزيونيا .
تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى
تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى
تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى
تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى
تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى
تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى

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