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تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:46 ص
الفجر الفني
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احتفل النجم تامر حسنى بعيد ميلاده على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ، خلال الحفل الجماهيرى الكبير الذى يحييه نجم الجيل ، على انغام اغنيه " كل سنة و انت طيب " و سط تفاهل كبير من الجمهور .
و يذكر ان قناة المحور ووكيلها الاعلانى شركة MwM تعاقدت على تسجيل و إذاعة اضخم حفل غنائى لنجم الجيل تامر حسنى على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ، عبر شاشة المحور ، كما ستقوم القناة بتصوير و انتاج الحفل تليفزيونيا .
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