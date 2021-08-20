تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساحل الشمالى









احتفل النجم تامر حسنى بعيد ميلاده على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ، خلال الحفل الجماهيرى الكبير الذى يحييه نجم الجيل ، على انغام اغنيه " كل سنة و انت طيب " و سط تفاهل كبير من الجمهور .







