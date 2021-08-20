Advertisements

بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام أمين
Advertisements
لقيت، قبل قليل، طفلة مصرعها، بينما أصيب سيدتان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي أمام مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي غرب النوبارية المركزي، يفيد بوصول متوفين ومصابين بحادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي أمام مدينة النوباريه بالكيلو 80 اتجاه إسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة "روضة عرفة فتحى" 3 سنوات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب سيدتان هما شمياء كمال محمد، 28 عامًا، بجروح عميقه بالرأس، وفاطمة محمد عبدالسلام، 35 عامًا باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمين بمصر القديمة بالقاهرة.

جار عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابتين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

مصرع طفلة حادث تصادم البحيرة إصابة سيدتين

أخبار تهمك

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ 19 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعة

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

مصرع أمين شرطة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة حماية مدنية بالبحيرة

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بالبحيرة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث بالبحيرة

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادثين بالبحيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:53 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

12:20 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

01:06 م

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان