بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت، قبل قليل، طفلة مصرعها، بينما أصيب سيدتان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي أمام مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي غرب النوبارية المركزي، يفيد بوصول متوفين ومصابين بحادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي أمام مدينة النوباريه بالكيلو 80 اتجاه إسكندرية.



أسفر الحادث عن مصرع الطفلة "روضة عرفة فتحى" 3 سنوات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب سيدتان هما شمياء كمال محمد، 28 عامًا، بجروح عميقه بالرأس، وفاطمة محمد عبدالسلام، 35 عامًا باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمين بمصر القديمة بالقاهرة.



جار عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابتين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.