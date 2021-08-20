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جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أغلق مسئولو فريق جالاتا سراي التركي ملف التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدم الوصول لاتفاق نهائي مع القلعة الحمراء حول القيمة المالية للتعاقد مع اللاعب.


ورفع فريق جالاتا سراي عرضه الأخير إلى 6 مليون دولار لكن إدارة الأهلي اشترطت الحصول على 8 مليون مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.


ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.


ويلتقي الأهلي مع فريق المصري البورسعيدي اليوم الجمعة على استاد الاسكندرية في إطار مسابقة الدوري العام.

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