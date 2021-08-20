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ننشر جهود الداخلية في مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئول بأحد البنوك - مقيم محافظة الغربية) بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤلى محلج قطن بالغربية بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك كلًا (أحد مسؤلى محلج قطن - مسئول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية – مقيمان بمحافظة الغربية) وقيامهما بالإستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته (8 مليون جنيه) مما سهل الإستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدى بأموال البنك.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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