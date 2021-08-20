الليلة.. طارق لطفي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"









تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الجمعة اعادة لحلقة النجم الكبير طارق لطفي والذي حل ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى،





ويتحدث عن مسلسل "القاهرة كابول" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى.





ويكشف طارق لطفى خلال الحلقة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزى التي قدمها في مسلسل "القاهرة كابول" خلال الموسم الرمضاني المنصرم.





وخلال الحلقة يتحدث طارق لطفى، حول توقعاته بنجاح العمل الدرامي بشكل عام والشخصية بشكل خاص، كما يكشف عن أصعب المشاهد بالمسلسل، ولماذا عانى من الآلام في أحباله الصوتية وكيف تدرب على ضرب النار؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل بسبب المسلسل.



