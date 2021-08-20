Advertisements

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن آرسنال اليوم الجمعة أنه ارتبط بعقد دائم مع لاعب الوسط النرويجي الدولي مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد الإسباني.


وأمضى أوديغارد النصف الأخير من الموسم الماضي معاراً في آرسنال، وشارك خلال هذه الفترة في 20 مباراة في جميع المنافسات وأحرز هدفين.


ولم يكشف آرسنال اللندني عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها نحو 35 مليون جنيه إسترليني (40.88 مليون دولار).


وكان أوديغارد انضم إلى النادي "الملكي" في 2015 عندما كان عمره 16 عاماً وكان أصغر لاعب في صفوف النادي على الاطلاق، لكنه شارك في 11 مباراة في جمع المنافسات من بينها ست مرات في تشكيلة البداية.


وأصبح أوديغارد في دائرة الضوء منذ خوضه أول مباراة دولية مع منتخب النرويج عندما كان عمره 15 عاماً.


وقال آرسنال إن "أوديغارد (22 عاماً) لن يشارك في مباراة فريقه الأحد المقبل في مواجهة الجار اللندني تشيلسي، بسبب بعض الإجراءات الخاصة بالتأشيرة".

الكلمات المفتاحية

ى تشيلسي مارتن أوديجارد جة أرسنال يعلن

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 8 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ ثلث ساعة

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بايرن ليفركوزن يسعى لضم جوهرة ريال مدريد

صراع إنجليزي إسباني إيطالي على نجم ريال مدريد

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد قبل مواجهة مان يونايتد

أرتيتا: أوديجارد قد يبقى في أرسنال بشرط وحيد

أوديجارد قائدًا للمنتخب النرويجي في وجود هالاند

آرسنال يجد منافسة شرسة على ضم نجم ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:53 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

12:20 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

01:06 م

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان