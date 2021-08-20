أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

أعلن آرسنال اليوم الجمعة أنه ارتبط بعقد دائم مع لاعب الوسط النرويجي الدولي مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد الإسباني.









وأمضى أوديغارد النصف الأخير من الموسم الماضي معاراً في آرسنال، وشارك خلال هذه الفترة في 20 مباراة في جميع المنافسات وأحرز هدفين.









ولم يكشف آرسنال اللندني عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها نحو 35 مليون جنيه إسترليني (40.88 مليون دولار).









وكان أوديغارد انضم إلى النادي "الملكي" في 2015 عندما كان عمره 16 عاماً وكان أصغر لاعب في صفوف النادي على الاطلاق، لكنه شارك في 11 مباراة في جمع المنافسات من بينها ست مرات في تشكيلة البداية.









وأصبح أوديغارد في دائرة الضوء منذ خوضه أول مباراة دولية مع منتخب النرويج عندما كان عمره 15 عاماً.









وقال آرسنال إن "أوديغارد (22 عاماً) لن يشارك في مباراة فريقه الأحد المقبل في مواجهة الجار اللندني تشيلسي، بسبب بعض الإجراءات الخاصة بالتأشيرة".