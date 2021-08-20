تعرف على موعد ومكان عزاء السيناريست فيصل ندا

تستقبل أسرة السيناريست فيصل ندا، واجب العزاء في الفنان الراحل، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.





حيث كشف نجله عمرو ندا تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، في تصريحات صحفية، وقال إن الراحل توفي نتيجة متاعب صحية، حيث كان يعاني من مرض الضغط، واشتدت عليه التعب خلال آخر ثلاثة أيام في حياته.





وأكد عمرو ندا أن والده فصل ندا كان يوجد في الساحل الشمالي قبل وفاته مباشرة، وخلال وجوده هناك شعر بآلام شديدة وتدهورت حالته للغاية، فاضطر للعودة للقاهرة، إلا أنه توفي بعد 12 ساعة من عودته.





أشار عمرو ندا إلى أن والده كان يعاني من الشعور بالوحدة، خاصة بعد رحيل مجموعة كبيرة من أصدقائه المقربين، الذي كان آخرهم كل من سمير غانم ودلال عبد العزيز.





شيعت جنازة الكاتب الكبير فيصل ندا من مسجد مصطفى محمود، وغاب الفنانون عن جنازته ولم يحضر إلا عائلته وبعض أصدقائه المقربين، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بمدينة نصر.



