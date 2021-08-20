كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف سرقة سيارة نقل وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.



تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (سائق وتباع - مقيمان بالغربية) بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول (نقل بمقطورة مُحملة بالزلط) أعلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم لإنفجار الإطار الخلفى للمقطورة، فوجئا بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى "لم يحددا رقمها" وهددوهما بسلاح نارى وأسلحة بيضاء وإستولوا على (مبلغ مالى - هاتفين محمولين) ثم قاموا بفصل المقطورة وتفريغ حمولة السيارة النقل بالطريق ولاذوا هاربين بالسيارتين (النقل- الملاكى).



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق بين قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص- مقيمين بالمنوفية).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع أمن المنوفية وضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فـى الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتفين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام، وإنفاقهم المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبيعهم السيارة المستولى عليها لعميلهم (سائق - مقيم بالمنيا "سىء النية") وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط الأخير والسيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بتحصله على السيارة نظير مبلغ مالي.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



