Advertisements

كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل بالجيزة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف سرقة سيارة نقل وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (سائق وتباع - مقيمان بالغربية) بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول (نقل بمقطورة مُحملة بالزلط) أعلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم لإنفجار الإطار الخلفى للمقطورة، فوجئا بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى "لم يحددا رقمها" وهددوهما بسلاح نارى وأسلحة بيضاء وإستولوا على (مبلغ مالى - هاتفين محمولين) ثم قاموا بفصل المقطورة وتفريغ حمولة السيارة النقل بالطريق ولاذوا هاربين بالسيارتين (النقل- الملاكى).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق بين قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص- مقيمين بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع أمن المنوفية وضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فـى الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتفين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام، وإنفاقهم المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبيعهم السيارة المستولى عليها لعميلهم (سائق - مقيم بالمنيا "سىء النية") وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط الأخير والسيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بتحصله على السيارة نظير مبلغ مالي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل بالجيزة
كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل بالجيزة

أخبار تهمك

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ ثلث ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 8 ساعات

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:53 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

12:20 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

01:06 م

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان