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القومي للحضارة: نشهد إقبالا شديدا على زيارة المتحف (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن أعداد زوار المتحف تعد مرضية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن عدد زوار المعرض في العطلة التي سبقت شهر رمضان بلغت 25 ألف زائر على مدار يومين، مؤكدا أن هناك إقبالا شديدا على زيارة المتحف.

وأضاف أن المصريين بكل فئاتهم العمرية يحرصون على زيارة المتحف، فضلا على أن كل الجنسيات الأجنبية زارت المتحف، معلقا: "كل السفراء الأجانب على أرض مصر زاروا المتحف".

ولفت إلى أن المتحف يحتوي على معامل ترميم تضافي أفضل معامل الترميم على مستوى العالم، مؤكدا أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في اظهار هذا المشروع القومي للنور.

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