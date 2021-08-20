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ضبط مصنع لتجميع البطاريات بدون ترخيص بالمرج

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:35 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لتجميع البطاريات بدون ترخيص بالقاهرة وبداخله عدد كبير من بطاريات السيارات المستهلكة لإعادة تدويرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها، مُستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة"، بقصد طرحها بالأسواق غشًا بذلك لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (طن ماء نار مكرر- 560 قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات- 570 كيلو رصاص- 400 بطارية سيارة "مستهلكة"- 500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل- 5 أسطوانات أكسجين-3000 ملصق مدون عليه "صنع بدولة أجنبية").

بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مصنع لتجميع البطاريات بدون ترخيص بالمرج
ضبط مصنع لتجميع البطاريات بدون ترخيص بالمرج

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مصنع لتجميع البطاريات ضبط مصنع المرج

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