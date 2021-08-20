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ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لإحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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