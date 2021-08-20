أمن القاهرة يلقي القبض على متهمين لسرقتهما مبلغ مالي من صيدلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بالقاهرة وإعادة المسروقات.



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صيدلى بصيدلية - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من (عامل بالصيدلية محل البلاغ، عاطل).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله، اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثانى من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أقر بها.



تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

