رئيس وزراء إثيوبيا يعرب عن امتنانه للأفارقة

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الجمعة، عن امتنانه لعناصر الحرس الإثيوبي والأفارقة الذين يدعمون بلده الذي يمر الآن بتحديات ملموسة.





وكتب أبي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "بودي أن أشكر كل عناصر الحرس الإثيوبي الذين تضافرت جهودهم دفاعا عن هذا البلد الظافر، وأظهروا دعمهم لقوات الدفاع الوطنية في كافة أنحاء بلدنا"، حسبما أوردت شبكة "{وسيا اليوم".





وفي تغريدة أخرى، شكر أبي "جميع الإخوة والأخوات الأفارقة والقادة والأكاديميين الذين يدعمون إثيوبيا في وقت حاجتها".





وتابع مخاطبا الأفارقة: "كما وقفت إثيوبيا إلى جانب الآخرين في مختلف النضالات التاريخية، فإن تضامنكم معنا نحن في أمس الحاجة إليه في الظروف التي نمر بها، وهو جدير بالثناء، وسوف تسود إفريقيا بالوحدة".





وتشهد إثيوبيا اليوم نزاعا داخليا مسلحا بين حكومة أبي أحمد المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، بالتزامن مع تفاقم علاقاتها مع مصر والسودان على خلفية ملف سد النهضة.



