Advertisements

رئيس وزراء إثيوبيا يعرب عن امتنانه للأفارقة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الجمعة، عن امتنانه لعناصر الحرس الإثيوبي والأفارقة الذين يدعمون بلده الذي يمر الآن بتحديات ملموسة.

وكتب أبي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "بودي أن أشكر كل عناصر الحرس الإثيوبي الذين تضافرت جهودهم دفاعا عن هذا البلد الظافر، وأظهروا دعمهم لقوات الدفاع الوطنية في كافة أنحاء بلدنا"، حسبما أوردت شبكة "{وسيا اليوم".

وفي تغريدة أخرى، شكر أبي "جميع الإخوة والأخوات الأفارقة والقادة والأكاديميين الذين يدعمون إثيوبيا في وقت حاجتها".

وتابع مخاطبا الأفارقة: "كما وقفت إثيوبيا إلى جانب الآخرين في مختلف النضالات التاريخية، فإن تضامنكم معنا نحن في أمس الحاجة إليه في الظروف التي نمر بها، وهو جدير بالثناء، وسوف تسود إفريقيا بالوحدة".

وتشهد إثيوبيا اليوم نزاعا داخليا مسلحا بين حكومة أبي أحمد المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، بالتزامن مع تفاقم علاقاتها مع مصر والسودان على خلفية ملف سد النهضة.

أخبار تهمك

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ ساعتين

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 8 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:53 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

12:20 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

01:06 م

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان