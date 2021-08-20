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ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بالقاهرة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه.. وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار كمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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