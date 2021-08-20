Advertisements
ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بالقاهرة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:53 م
داليا عادل
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه.. وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار كمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه.. وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار كمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements