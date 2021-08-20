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وفد من طلاب كليات الهندسة يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم استقبال وفد من طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، وطلاب كليتى الهندسة بجامعة المنصورة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، للتعرف على أهم المشروعات والإنشاءات الجارى تنفيذها بمدينة "المنصورة  الجديدة"، وذلك ضمن برامج التدريب الصيفي للطلاب فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودورها في خدمة المجتمع.‏

وفي مستهل الزيارة، اصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، الطلاب في جولة تفقدية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها( جامعة المنصورة الجديدة - مشروعات الإسكان المختلفة (سكن لكل المصريين - سكن مصر -  JANNA - الفيلات).
كما تفقد الوفد أيضا أعمال تنفيذ مشروعات مبانى الخدمات والتى تشمل ( المدارس - المركز الطبى - الأسواق التجارية)، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلى حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات المختلفة، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الهدف من تنظيم التدريب الميدانى الصيفي والزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية للمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين في كل المجالات، من أجل الاعتماد عليهم في استمرار النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، خاصة في المدن الجديدة، وكذا تنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم، والتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الإسكان فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة بالإنترنت.

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