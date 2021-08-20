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ننشر جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد.

فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (أحد الأشخاص) بإستيراد حاوية مشمولها (قطع غيار كهربائية) من إحدى الدول إلى ميناء بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفًا لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، ولقد أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من ( المكملات الغذائية – مستحضرات التجميل – تليفونات محمولة – شيشة إلكترونية – تبغ – مستلزمات طبية – سماعات يد ذكية – سماعات لاسلكية – ملابس جاهزة – بضائع متنوعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ننشر جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد
ننشر جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد

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