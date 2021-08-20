وزير الري يعلن مشاركة كبار المسئولين بأسبوع القاهرة الرابع للمياه





وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.





عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".وأكد "عبد العاطي" أن هذا الحدث يأتي في إطار إهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في إستخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليميًا ودوليًا، مشيرًا لوجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.وشدد الدكتور "عبد العاطى" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ "كورونا" لضمان سلامة جميع المشاركين بالأسبوع.وتكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للأسبوع، مؤكدة أنها تواصل تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوى بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين، مشيرة إلى أنه تم تلقي طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023، والذي سيضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.وأكد عبد العاطي أنه تم توجيه الدعوة لعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة ورئيس منظمة المياه التابعة لها وكذا رئيس لجنة المنتدى العالمي للمياه ووزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop 26، لبحث المعوقات التي تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط" بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.وأشار وزير الري إلى أن هناك العديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوى، والتي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.وأعلن وزير الري أنه انضم إلى أنشطة الأسبوع “الشراكة الألمانية للمياه"، والتي تعد الشبكة الوحيدة في قطاع المياه الألماني التي تركز على البعد الدولي وتقوم بتوحيد حوالي 350 شركة ورابطة ومؤسسة تجارية من قطاعات الأعمال والعلوم والبحوث، مؤكدًا أنها تمتلك 150 عامًا من الخبرة في إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، ومتخصصين من ذوي الكفاءة العالية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار.كما يتضمن الأسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث الري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.وأضاف الوزير أن السكرتارية تتابع باستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه "حافظ عليها تلاقيها" والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، مؤكدا أنه سوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.