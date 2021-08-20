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الخارجية الكازاخستانية: لم نعترف بحركة طالبان

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، أكان رحمتولين، اليوم الجمعة، أن السلطات الكازاخستانية لم تعترف بحركة طالبان بعد أن نشرت سيطرتها على معظم الأراضي الأفغانية.

وردا على سؤال صحفي حول موقف كازاخستان من حركة طالبان أجاب رحمتولين في مؤتمر صحفي: "لم نعترف بحركة طالبان. من المعروف أن وزارتنا الخارجية أدلت بتصريح رسمي يوم أمس حول الوضع في أفغانستان تم نشره في وسائل إعلامنا. ونواصل في كازاخستان متابعة تطور الأحداث في هذا البلد باهتمام".

وشدد على أن كازاخستان تؤيد بيان مجلس الأمن الدولي حول ضرورية تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، واحترام حقوق الأقليات العرقية وحقوق المرأة، ومنع تواجد المجموعات التي تمثل خطرا للدول الأخرى، ومراعاة القانون الدولي.

ودقق: "لا سيما أن الخبرة الطويلة أكدت بوضوح أنه لا يوجد هناك أي بديل للعملية السلمية التي يجريها الأفغان بأنفسهم. ويتعين على مواطني هذا البلد أن يحددوا بأنفسهم أفضل نموذج للدولة والبنية الاجتماعية، اعتمادا على خبرتهم التاريخية والواقعية السياسية والاجتماعية".

وأكد أن كازاخستان لم تحاول إقامة أي اتصالات سياسية مع حركة طالبان.

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