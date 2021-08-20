القبض على عاطل بتهمة سرقة شقة سكنية بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بسرقة شقة سكنية فى منطقة المعصرة.



تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة (شاشة عرض - هاتف محمول من داخلها).



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

