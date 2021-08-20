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الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة رحيل الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.


وكانت إدارة القلعة البيضاء قد قررت في وقت سابق خروج المثلوتي من الفريق لعدم الاقتناع بالمستويات التي ظهر عليها خلال مشاركته مع الفريق، قبل أن يقدم اللاعب أداءً مميزًا بعد فترة التوقف التي تزامنت مع أوليمبياد طوكيو، والتي شهدت إعدادًا خاصًا للاعبين من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.


ويعد المثلوثي الخيار الأول في الجبهة اليمنى، ويأتي من بعده حازم إمام كخيار ثانٍ.


ويتضمن عقد المثلوثي مع الفارس الأبيض أحقية النادي في فسخ عقده بعد الموسم الأول، وهو ما كانوا يتجهون إليه قبل أن يتراجعوا عن هذه الفكرة بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه اللاعب، لاسيما في المباريات الأخيرة والحاسمة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.


وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء قوية عن عودة التونسي حمدي النقاز مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد، على أن يتم حل مشكلته المالية مع الزمالك وتقسيط مستحقاته المتأخرة على دفعات.


ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السويس ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي وأقرب منافسيه، النادي الأهلي، صاحب المركز الثاني

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