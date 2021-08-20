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أستاذ باطنة: المبادرات الرئاسية ساهمت في وضع خريطة صحية للمصريين (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد، إن مصر عانت لتوفير مشتقات البلازما في السابق، ولهذا يعد المشروع القومي لتجميع بلازما الدم مشروعا حيويا، وسيساهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وأشار "عز العرب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر ستكون من الدول القليلة على مستوى العالم في إنتاج البلازما، مضيفا أن التبرع بالبلازما ينشط النخاع العظمي، ويمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين.

وأكد أن المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والتي تعد أقوى مبادرة في التاريخ،فضلا عن مبادرة صحة المراة، ساهمت في وضع خريطة صحية للمواطنين.

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