أستاذ باطنة: المبادرات الرئاسية ساهمت في وضع خريطة صحية للمصريين (فيديو)

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد، إن مصر عانت لتوفير مشتقات البلازما في السابق، ولهذا يعد المشروع القومي لتجميع بلازما الدم مشروعا حيويا، وسيساهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.





وأشار "عز العرب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر ستكون من الدول القليلة على مستوى العالم في إنتاج البلازما، مضيفا أن التبرع بالبلازما ينشط النخاع العظمي، ويمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين.



