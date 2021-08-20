Advertisements

"الري" تعلن الانتهاء من تأهيل 10 كم من المساقي بـ 6 محافظات

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:17 م
تأهيل الترع
تأهيل الترع
مصطفى الملاح
Advertisements
أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه تم تأهيل وتبطين مساقي بأطوال تصل إلى 10.285، بنسبة تنفيذ بلغت 2.23% بمختلف محافظات الجمهورية،

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع، والتي تم تدبير الاعتماد لها والجاري تنفيذها بلغت 461.98 كيلومترًا حتى الآن، بـ 6 محافظات.

وقالت الوزارة - خلال البيان - إنه سيتم تأهيل المساقي في 6 محافظات تشمل 106.56 كيلومترا بالقليوبية و90 كيلومترًا بالدقهلية و1.58 بالمنوفية و60.91 بأسيوط و200.5 بالفيوم و2.43 بالإسكندرية.

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.

وأضاف وزير الري أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
"الري" تعلن الانتهاء من تأهيل 10 كم من المساقي بـ 6 محافظات
"الري" تعلن الانتهاء من تأهيل 10 كم من المساقي بـ 6 محافظات

الكلمات المفتاحية

وزارة الري تأهيل المساقي بوابة الفجر الفجر الترع والمساقي أخبار اليوم

أخبار تهمك

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 8 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعة و 7 دقيقة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 8 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الري: تأهيل 1966 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الري: الإنتهاء من تأهيل 2009 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الري: الانتهاء من تأهيل 2017 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الجمهورية

الري: الانتهاء من تأهيل 2021 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الري: تأهيل 2029 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الري: الإنتهاء من تأهيل 2038 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:53 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

12:20 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

01:06 م

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان