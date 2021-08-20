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على غرار "م البداية".. محمد حماقي يتربع على القمة بأغنية "لو هتسيب"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
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تصدرت، اليوم، أغنية "لو هتسيب" للمطرب محمد حماقي، تريند يوتيوب، فضلاً عن الضجة التي أحدثتها الأغنية، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.

وحققت الأغنية حتى الآن 7 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أسبوع واحد من طرحها .

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وذلك على غرار نجاح أغنية "م البداية "، حيث تتشابه الأغنيتين في نفس الفكرة؛ وهي ترك الحبيب.

و "م البداية "طرحها محمد حماقي، عام 2019، ضمن أغنيات ألبوم "كل يوم من دة".

وهى من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي .

وتقول كلمات أغنية "لو هتسيب":

ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خد معاك حكايات  وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمنها  بلا متاهه.

وكلمات أغنية  "م البداية " تقول:

م البداية قولتلك إن مش دايمًا يكون الحب كافى.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافى.

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