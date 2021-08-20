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على غرار "م البداية".. محمد حماقي يتربع على القمة بأغنية "لو هتسيب"
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:10 م
فرح هنداوي
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تصدرت، اليوم، أغنية "لو هتسيب" للمطرب محمد حماقي، تريند يوتيوب، فضلاً عن الضجة التي أحدثتها الأغنية، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.
وحققت الأغنية حتى الآن 7 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أسبوع واحد من طرحها .
والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.
وذلك على غرار نجاح أغنية "م البداية "، حيث تتشابه الأغنيتين في نفس الفكرة؛ وهي ترك الحبيب.
و "م البداية "طرحها محمد حماقي، عام 2019، ضمن أغنيات ألبوم "كل يوم من دة".
وهى من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي .
وتقول كلمات أغنية "لو هتسيب":
ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه.
وكلمات أغنية "م البداية " تقول:
م البداية قولتلك إن مش دايمًا يكون الحب كافى.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافى.
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