على غرار "م البداية".. محمد حماقي يتربع على القمة بأغنية "لو هتسيب"





تصدرت، اليوم، أغنية "لو هتسيب" للمطرب محمد حماقي، تريند يوتيوب، فضلاً عن الضجة التي أحدثتها الأغنية، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.





وحققت الأغنية حتى الآن 7 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أسبوع واحد من طرحها .





والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.





وذلك على غرار نجاح أغنية "م البداية "، حيث تتشابه الأغنيتين في نفس الفكرة؛ وهي ترك الحبيب.





و "م البداية "طرحها محمد حماقي، عام 2019، ضمن أغنيات ألبوم "كل يوم من دة".





وهى من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي .





وتقول كلمات أغنية "لو هتسيب":





ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه.





وكلمات أغنية "م البداية " تقول:



