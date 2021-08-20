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محمد مهران ينشر البرومو الدعائي لفيلم "ماكو"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
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نشر الفنان محمد مهران، البرومو التشويقي لفيلم "ماكو"، استعدادًا لطرحه قريبا.

وأعرب مهران عن سعادته و حماسه لعرض الفيلم، حيث علق قائلا: "اخيرا بعد انتظار كتير فيلم ماكو هتشوفوه من يوم 1 سبتمبر في السينمات، الفيلم تجربة جديدة أن شاء الله هتعجبكم"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

وتدور أحداث فيلم "ماكو" في إطار من الأكشن والإثارة، حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها.

ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي، بسمة، نيكولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو علاء، والنجم التركي مراد يلدريم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي.

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