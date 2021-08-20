محمد مهران ينشر البرومو الدعائي لفيلم "ماكو"









نشر الفنان محمد مهران، البرومو التشويقي لفيلم "ماكو"، استعدادًا لطرحه قريبا.





وأعرب مهران عن سعادته و حماسه لعرض الفيلم، حيث علق قائلا: "اخيرا بعد انتظار كتير فيلم ماكو هتشوفوه من يوم 1 سبتمبر في السينمات، الفيلم تجربة جديدة أن شاء الله هتعجبكم"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.





وتدور أحداث فيلم "ماكو" في إطار من الأكشن والإثارة، حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها.



