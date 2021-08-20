طارق صبري يشارك في حملة هيئة الشارقة للكتاب





شارك الفنان الشاب طارق صبري في حملة (إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب) وهي حملة ثقافية عالمية أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب .





وعبر خلال صفحته على موقع انستجرام بخاصية الستوري عن أهمية الحملة وانبهاره بها والتي تهدف إلى نشر وعى عالمى حول أهمية الوقوف عند الأصل فى خلق رابط حقيقى ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم، وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.



