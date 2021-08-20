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طارق صبري يشارك في حملة هيئة الشارقة للكتاب

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الفنان الشاب طارق صبري في حملة (إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب) وهي حملة ثقافية عالمية أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب .

وعبر خلال صفحته على موقع انستجرام بخاصية الستوري عن أهمية الحملة وانبهاره بها والتي تهدف إلى نشر وعى عالمى حول أهمية الوقوف عند الأصل فى خلق رابط حقيقى ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم، وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.

وتعيد الهيئة من خلال حملتها بناء الصورة السائدة عن شخصية القارئ فى العالم، معتبرة أن كل شخص فى العالم هو قارئ وبلغة الأرقام تؤكد الهيئة من خلال حملتها أن هنالك 7.9 مليار قارئ على وجه الأرض، حاملة معها رسائل مفادها أن الكتب فى الحقيقة ممتعة وجاذبة لكل البشر، وأنها ليست متعلقة فقط بالأدب والفكر ولا تقتصر على المهتمين بالرواية والشعر والبحوث والدراسات (رغم الأهمية الكبيرة لتلك المواضيع)، وإنما هى لكل الموضوعات وحول مختلف الاهتمامات مهما كبرت أو صغرت، لتؤكد أن المهتمين بالرياضة أو الموسيقى أو ركوب الدراجات أو ألعاب الفيديو أو الموضة والأزياء، وغيرها من مختلف المجالات والاهتمامات، هم فى الحقيقة مهتمون بالكتب، وما عليهم سوى الوصول إلى الكتاب الصحيح الممتع لهم.

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