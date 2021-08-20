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ضبط صاحب شركة لنصبه على عدد من المواطنين بمدينة نصر

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى مدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه فى 45 قضية "نصب، شيكات" ومحكوم عليه فى 95 قضية بإجمالى 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه) بالتحصل على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره فى سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدى للحجز على المشروع السكنى لصالح البنوك، وأضافت التحريات أن المذكور قام بارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمكان اختبائه، وبحوزته (عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم - عدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكنى - كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم فى التحايل على راغبى شراء الشقق السكنية وإيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بالأحكام الصادره ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مدينة نصر ضبط صاحب شركة

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