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أطباء يحذرون من الولادة القيصرية: "خطر يهدد صحة النساء"
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:00 م
محمود الجماس
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انتشرت في مصر بصورة غير طبيعية في العشرة أعوام الماضية ظاهرة الولادة القيصرية، وارتفعت لتحتل مصر المركز الأول عالميًا، وأصبحت الولادة القيصرية أسعارها مرتفعة لا تقل عن 3000 الف جنية، وتتعدى ال15 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وتختلف أسعارها من طبيب لآخر، ومن مستشفي لأخري.
وبسؤال "س. م" 23 عاما وكانت أول حالة ولادة قيصرية، ما الذي دفعك للولادة القيصرية ولم تقومي بولادة طبيعية ؟
أصابني مغص كلوي وكان الجنين ضاغط على المثانة والكلى وجاء وقت الولادة فجأة وكانت الولادة في نهاية الشهر الثامن، وكانت الولادة فيها الكثير من المعاناة، مما دفع الطبيب المتابع لحالتي للولادة القيصرية وذلك بسبب عدم جدوي المسكنات أو الحقن.
ما هو شعورك بعد القيام بالولادة القيصرية؟
تعب جسماني، وإحساس بالعجز، وفقدان الطاقة وصداع من قلة النوم، خاصة أول 3 أو 4 أيام لم يكن هناك نوم بالمعني الحرفي، لن أقول أصابني اكتئاب مثل الكثير، ولكن الخوف والقلق المستمر من المسئولية وما سيحدث وكيفية التأقلم مع الجرح هو ما كان يشغل تفكيري، وأصبحت عصبيه جدًا على كل أفراد الاسرة، وكان لدي رغبة في الابتعاد عن كل شيئ.
تمارين كيجل والأكل الصحي والمشي أفضل النصائح المقدمة للأم في فترة الحمل
وبعض النصائح المقدمة من الأطباء للنساء اللاتي يرغبن في الولادة الطبيعية هو الأكل الصحي وتقليل الملح في الطعام، والمشي بكثرة في الشهور الأخيرة، وممارسة تمارين كيجل.
طريقة تمارين كيجل للحامل
يمكن ممارسة تمارين الكيجل للحامل في أي وقت خلال اليوم، وتهدف هذه التمارين لشد وإرخاء عضلات أسفل الحوض عدة مرات، وقبل البدء بأداء تمارين كيجل للحامل، يجب تحديد موضع عضلات أسفل الحوض.
ويكون التمرين كالآتي الجلوس أو التمدد في مكان مريح، شد عضلات أسفل الحوض لعدة ثواني، ثم إرخائها لعدة ثواني، مع تكرار التمرين من 10 إلى 15 مرة، مرتين يوميًا.
ويمكن زيادة عدد مرات التمرين مع الوقت إلى 20 مرة تكرر ثلاث مرات يوميًا، كما ينصح بأخذ نفس عميق وإبقاء الجسم في وضعية مسترخية خلال التمارين.
الولادة القيصرية تؤدي إلى التصاق المشيمة بجدار الرحم، مما يجعلها خطر يهدد الحالة الصحية عند المرأة الحامل.
كما أوضح دكتور ماجد أبو سعدة رئيس قسم النساء والتوليد بطب عين شمس، أن هناك الكثير من النساء يعتقدن ان الولادة القيصرية راحة لهم، وأفضل لم بعد ذلك في الحياة الزوجية، ولكن الموضوع عكس ذلك تماما، فتكرار الولادة القيصرية قد يؤدي الي التصاق المشيمة بجدار الرحم في حالات الحمل التي تحدث بعد الولادة القيصرية، مما يكون له تبعيات خطيرة علي الأم، مثل إصابتها بنزيف شديد جدًا قد يوثر على حياة السيدة الحامل.
ويؤدي أحيانا وهي حالة أصبحت منتشرة بكثرة الأن عمل استئصال للرحم، مما يؤدي الي تدمير المستقبل الانجابي للمرأة، وتظل الأم تعاني لفترات من تبعيات الولادة القيصرية، سواء الألم مكان خياطة الجرح، والذي يزداد ويقل من وقت لأخر، والألم الذي يصيب ظهر الأم.
ولكن الضغط المجتمعي والنفسي علي الطبيب من مخاطر الولادة الطبيعية، وقد تحدث أخطاء تعرضه للمسالة القانونية أحيانا، كل هذه العوامل دفعته لاختيار الطريقة الأسهل والأسرع، ولكن الولادة الطبيعية كفن تحتاج إلى الهدوء والصبر علي الأم أحيانا واستخدام جهاز الشفط أحيانا أو " الجفت" كل هذه الأشياء تحتاج إلى تدريب ووقت ولكن مع كثرة الولادة القيصرية وقلة الولادة الطبيعية أصبح الطبيب غير مؤهل أو ليس لدية القدرة على التعامل مع حالة الولادة الطبيعية بأفضل وجه.
وصرح الدكتور أحمد عادل صقر طبيب النسا والتوليد في تصريحات خاصة لـ" الفجر" بأن للولادة القيصرية أسباب متعددة مما يدفع الطبيب المتابع للحالة إليها ويترك الولادة الطبيعية، وهناك بعض الحالات التي تقوم بالولادة الطبيعة وبينهم نسبة ولكن الولادة القيصرية مرتفعة أثر بكثير.
ومن أسباب الولادة القيصرية عند تعسر الولادة الطبيعية وارتفاع ضغط الدم للأم وجفاف السائل الأمنيوسي حول الجنين مما بدوره يهدد بعدوى بكتيرية للأم ويهدد الطفل والأم معًا.
وأيضا أن يكون وزن الطفل أكثر من 4 كيلو جرام، عندها تتعسر الولادة الطبيعية، ومن أسباب الولادة القيصرية أيضا هي رغبة الأم الحامل بعدم الشعور باي ألم أثناء الولادة او الخوف المنتشر وما تسمعه عن الألم الشديد من "طلق الولادة" فعندها تلجأ الأم الي الوالدة القيصرية، كما أيضا الترويج والتسويق عن الولادة القيصرية بدون ألم دافع كبير لبعض النساء.
طول مدة الولادة الطبيعية قد تكون العامل الأبرز لزيادة نسبة الولادة القيصرية
وأضافت الدكتورة شيماء هنداوى طبيبة النسا والتوليد في تصريحات لـ" الفجر" أن هناك أسباب كثيرة لحالات الولادة القيصرية كما ذكرها الدكتور السابق، وأن أيضا حالات الولادة الطبيعية تأخذ الكثير من الوقت، فمن الممكن للبنت البكرية التي أول مرة تقوم بالولادة الطبيعية، من الممكن أان تظل طول اليوم تتألم، خاصة أنها تأخذ الكثير من الوقت علي عكس الولادة القيصرية في نصف ساعة تقريبا، ويكون الطبيب قد انتهى من الولادة وأخرج المولود، كما أيضا أن الطفل يكون في وضعية معكوسة ليست رأسه في المقدمة، أو في وضعية مقلوبة، عندها لا يمكن أن تقوم الأم بالولادة الطبيعية ويقوم الطبيب لتفادي الأزمة بالولادة القيصرية.
وذكرت بعض الإحصائيات التي أقيمت في أحد المستشفيات أن نسبة الولادة الطبيعية ٢٨ ٪ مقارنة بنسبة الولادة القيصرية التي وصلت لـ ٧٢ ٪ فهي نسبة تبشر بالخطر.
وبسؤال "س. م" 23 عاما وكانت أول حالة ولادة قيصرية، ما الذي دفعك للولادة القيصرية ولم تقومي بولادة طبيعية ؟
أصابني مغص كلوي وكان الجنين ضاغط على المثانة والكلى وجاء وقت الولادة فجأة وكانت الولادة في نهاية الشهر الثامن، وكانت الولادة فيها الكثير من المعاناة، مما دفع الطبيب المتابع لحالتي للولادة القيصرية وذلك بسبب عدم جدوي المسكنات أو الحقن.
ما هو شعورك بعد القيام بالولادة القيصرية؟
تعب جسماني، وإحساس بالعجز، وفقدان الطاقة وصداع من قلة النوم، خاصة أول 3 أو 4 أيام لم يكن هناك نوم بالمعني الحرفي، لن أقول أصابني اكتئاب مثل الكثير، ولكن الخوف والقلق المستمر من المسئولية وما سيحدث وكيفية التأقلم مع الجرح هو ما كان يشغل تفكيري، وأصبحت عصبيه جدًا على كل أفراد الاسرة، وكان لدي رغبة في الابتعاد عن كل شيئ.
تمارين كيجل والأكل الصحي والمشي أفضل النصائح المقدمة للأم في فترة الحمل
وبعض النصائح المقدمة من الأطباء للنساء اللاتي يرغبن في الولادة الطبيعية هو الأكل الصحي وتقليل الملح في الطعام، والمشي بكثرة في الشهور الأخيرة، وممارسة تمارين كيجل.
طريقة تمارين كيجل للحامل
يمكن ممارسة تمارين الكيجل للحامل في أي وقت خلال اليوم، وتهدف هذه التمارين لشد وإرخاء عضلات أسفل الحوض عدة مرات، وقبل البدء بأداء تمارين كيجل للحامل، يجب تحديد موضع عضلات أسفل الحوض.
ويكون التمرين كالآتي الجلوس أو التمدد في مكان مريح، شد عضلات أسفل الحوض لعدة ثواني، ثم إرخائها لعدة ثواني، مع تكرار التمرين من 10 إلى 15 مرة، مرتين يوميًا.
ويمكن زيادة عدد مرات التمرين مع الوقت إلى 20 مرة تكرر ثلاث مرات يوميًا، كما ينصح بأخذ نفس عميق وإبقاء الجسم في وضعية مسترخية خلال التمارين.
الولادة القيصرية تؤدي إلى التصاق المشيمة بجدار الرحم، مما يجعلها خطر يهدد الحالة الصحية عند المرأة الحامل.
كما أوضح دكتور ماجد أبو سعدة رئيس قسم النساء والتوليد بطب عين شمس، أن هناك الكثير من النساء يعتقدن ان الولادة القيصرية راحة لهم، وأفضل لم بعد ذلك في الحياة الزوجية، ولكن الموضوع عكس ذلك تماما، فتكرار الولادة القيصرية قد يؤدي الي التصاق المشيمة بجدار الرحم في حالات الحمل التي تحدث بعد الولادة القيصرية، مما يكون له تبعيات خطيرة علي الأم، مثل إصابتها بنزيف شديد جدًا قد يوثر على حياة السيدة الحامل.
ويؤدي أحيانا وهي حالة أصبحت منتشرة بكثرة الأن عمل استئصال للرحم، مما يؤدي الي تدمير المستقبل الانجابي للمرأة، وتظل الأم تعاني لفترات من تبعيات الولادة القيصرية، سواء الألم مكان خياطة الجرح، والذي يزداد ويقل من وقت لأخر، والألم الذي يصيب ظهر الأم.
ولكن الضغط المجتمعي والنفسي علي الطبيب من مخاطر الولادة الطبيعية، وقد تحدث أخطاء تعرضه للمسالة القانونية أحيانا، كل هذه العوامل دفعته لاختيار الطريقة الأسهل والأسرع، ولكن الولادة الطبيعية كفن تحتاج إلى الهدوء والصبر علي الأم أحيانا واستخدام جهاز الشفط أحيانا أو " الجفت" كل هذه الأشياء تحتاج إلى تدريب ووقت ولكن مع كثرة الولادة القيصرية وقلة الولادة الطبيعية أصبح الطبيب غير مؤهل أو ليس لدية القدرة على التعامل مع حالة الولادة الطبيعية بأفضل وجه.
وصرح الدكتور أحمد عادل صقر طبيب النسا والتوليد في تصريحات خاصة لـ" الفجر" بأن للولادة القيصرية أسباب متعددة مما يدفع الطبيب المتابع للحالة إليها ويترك الولادة الطبيعية، وهناك بعض الحالات التي تقوم بالولادة الطبيعة وبينهم نسبة ولكن الولادة القيصرية مرتفعة أثر بكثير.
ومن أسباب الولادة القيصرية عند تعسر الولادة الطبيعية وارتفاع ضغط الدم للأم وجفاف السائل الأمنيوسي حول الجنين مما بدوره يهدد بعدوى بكتيرية للأم ويهدد الطفل والأم معًا.
وأيضا أن يكون وزن الطفل أكثر من 4 كيلو جرام، عندها تتعسر الولادة الطبيعية، ومن أسباب الولادة القيصرية أيضا هي رغبة الأم الحامل بعدم الشعور باي ألم أثناء الولادة او الخوف المنتشر وما تسمعه عن الألم الشديد من "طلق الولادة" فعندها تلجأ الأم الي الوالدة القيصرية، كما أيضا الترويج والتسويق عن الولادة القيصرية بدون ألم دافع كبير لبعض النساء.
طول مدة الولادة الطبيعية قد تكون العامل الأبرز لزيادة نسبة الولادة القيصرية
وأضافت الدكتورة شيماء هنداوى طبيبة النسا والتوليد في تصريحات لـ" الفجر" أن هناك أسباب كثيرة لحالات الولادة القيصرية كما ذكرها الدكتور السابق، وأن أيضا حالات الولادة الطبيعية تأخذ الكثير من الوقت، فمن الممكن للبنت البكرية التي أول مرة تقوم بالولادة الطبيعية، من الممكن أان تظل طول اليوم تتألم، خاصة أنها تأخذ الكثير من الوقت علي عكس الولادة القيصرية في نصف ساعة تقريبا، ويكون الطبيب قد انتهى من الولادة وأخرج المولود، كما أيضا أن الطفل يكون في وضعية معكوسة ليست رأسه في المقدمة، أو في وضعية مقلوبة، عندها لا يمكن أن تقوم الأم بالولادة الطبيعية ويقوم الطبيب لتفادي الأزمة بالولادة القيصرية.
وذكرت بعض الإحصائيات التي أقيمت في أحد المستشفيات أن نسبة الولادة الطبيعية ٢٨ ٪ مقارنة بنسبة الولادة القيصرية التي وصلت لـ ٧٢ ٪ فهي نسبة تبشر بالخطر.
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