أطباء يحذرون من الولادة القيصرية: "خطر يهدد صحة النساء"



أصابني مغص كلوي وكان الجنين ضاغط على المثانة والكلى وجاء وقت الولادة فجأة وكانت الولادة في نهاية الشهر الثامن، وكانت الولادة فيها الكثير من المعاناة، مما دفع الطبيب المتابع لحالتي للولادة القيصرية وذلك بسبب عدم جدوي المسكنات أو الحقن.



ما هو شعورك بعد القيام بالولادة القيصرية؟

تعب جسماني، وإحساس بالعجز، وفقدان الطاقة وصداع من قلة النوم، خاصة أول 3 أو 4 أيام لم يكن هناك نوم بالمعني الحرفي، لن أقول أصابني اكتئاب مثل الكثير، ولكن الخوف والقلق المستمر من المسئولية وما سيحدث وكيفية التأقلم مع الجرح هو ما كان يشغل تفكيري، وأصبحت عصبيه جدًا على كل أفراد الاسرة، وكان لدي رغبة في الابتعاد عن كل شيئ.





تمارين كيجل والأكل الصحي والمشي أفضل النصائح المقدمة للأم في فترة الحمل

وبعض النصائح المقدمة من الأطباء للنساء اللاتي يرغبن في الولادة الطبيعية هو الأكل الصحي وتقليل الملح في الطعام، والمشي بكثرة في الشهور الأخيرة، وممارسة تمارين كيجل.



طريقة تمارين كيجل للحامل

يمكن ممارسة تمارين الكيجل للحامل في أي وقت خلال اليوم، وتهدف هذه التمارين لشد وإرخاء عضلات أسفل الحوض عدة مرات، وقبل البدء بأداء تمارين كيجل للحامل، يجب تحديد موضع عضلات أسفل الحوض.



ويكون التمرين كالآتي الجلوس أو التمدد في مكان مريح، شد عضلات أسفل الحوض لعدة ثواني، ثم إرخائها لعدة ثواني، مع تكرار التمرين من 10 إلى 15 مرة، مرتين يوميًا.