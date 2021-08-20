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موعد مباراة الرجاء واتحاد جدة في نهائي البطولة العربية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اقترب موعد المباراة النهائية من البطولة العربية، التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة، ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي.


ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، ونظيره اتحاد جدة، غدًا السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري.


وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.


وكان الرجاء البيضاوي المغربي، قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية، على حساب الإسماعيلي، بينما صعد اتحاد جدة، بعدما أزاح الشباب السعودي.

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