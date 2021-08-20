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27 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

 كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

الكلمات المفتاحية

موانئ بورسعيد الحركة الملاحية 27 سفينة

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