27 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد





كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.